Порушення мовного законодавства: Кремінь про рекордну кількість звернень – на що скаржилися

2023 року було найбільше звернень за весь період існування в Україні інституту мовного омбудсмена.

Протягом минулого року українці майже 3700 разів скаржилися на порушення мовного законодавства.

Про це розповів уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

За його словами, це найбільша кількість скарг за всі роки існування інституту Уповноваженого і на 30% більше, ніж у 2022 році (2846).

Найбільше – 992 звернення – стосується відсутності української версії сайтів інтернет-магазинів та інтернет-представництв, 615 – порушень безпосередньо під час обслуговування та 215 – відсутності інформації про товари та послуги державною мовою.

Мовний омбудсмен зауважив, що сфера інформації та реклами традиційно посідає друге місце за кількістю зареєстрованих звернень громадян щодо порушення закону. Тут зафіксовано 557 звернень щодо зовнішньої реклами та вивісок.

Заклади освіти

У 2023 році громадяни надіслали 156 звернень щодо порушень мовного законодавства в закладах освіти.

Порушення мовного законодавства чиновниками

“Попри те, що представники органів державної влади та місцевого самоврядування почали приділяти більшу увагу застосуванню української мови, кількість звернень щодо порушення мовного закону чиновниками залишається доволі значною. 186 звернень щодо порушень в органах влади, а також 61 – в установах комунальної та державної власності”, – зауважив Тарас Кремінь.

Високою також є кількість скарг щодо порушень у сфері культури (103 звернення) та в медіа (174 звернення).

Кількість порушень по регіонах

Києві (1345 випадків),

Харківській (516),

Одеській (486),

Дніпропетровській (316),

Київській (153),

Запорізькій (63),

Львівській (59),

Полтавській (54)

Миколаївській областях (53).

За словами Уповноваженого, міста-мільйонники – Київ, Харків, Одеса – залишаються лідерами за кількістю звернень про порушення мовних прав громадян.

Інфографіка від мовного омбудсмена

Раніше військовий Вишебаба розповів, що окупанти на фронті вчать українську.

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