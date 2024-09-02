Порушення прав з боку ТЦК: скільки людей поскаржились омбудсмену від початку року

Кількість звернень українців до омбудсмена на тиждень становить 150 та більше.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець від початку року отримав понад 1 600 звернень громадян щодо порушень їхніх прав працівниками ТЦК. За цілий 2023 рік таких звернень було майже втричі менше – 561.

Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на відповідь секретаріату омбудсмена на запит журналістів.

"До уповноваженого Верховної Ради з прав людини у 2023 році з повідомленнями про порушення прав працівниками ТЦК та СП надійшло 561 звернення громадян. За період з 1 січня 2024 по 13 серпня 2024 – 1634 звернення", – йдеться у відповіді на запит.

Також читайте ТЦК у Яремче забрали водія автобуса посеред рейсу: син чоловіка і 50 пасажирів залишились просто неба

Там також зауважили, що за перше півріччя 2024 року до омбудсмена надійшло 1 190 відповідних звернень. Це вшестеро більше, ніж за аналогічний період минулого року: тоді громадяни надіслали 198 таких листів.

Лубінець також отримує усні звернення на особистому прийомі громадян, через "гарячу лінію", на зустрічах із родинами військовополонених та зниклих безвісти.

Таким чином загальна кількість звернень українців до омбудсмена на тиждень становить 150 та більше.

До слова, одні з найкращих показників із мобілізації – у Житомирській області. Місцева влада стверджує, що в області немає "бусів ТЦК".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.