Порушення правил мобілізації: українців можуть затримувати до трьох діб

Такі заходи спрямовані не стільки на мобілізацію, скільки на усунення порушень, пов’язаних із військовим обліком.

В Україні адміністративне затримання громадян за порушення правил мобілізації, згідно із законодавством, може тривати до трьох годин.

Про це повідомила заступниця очільника РТЦК і СП у Києві майор Лариса Козак.

За словами офіцерки, у разі вчинення злісної непокори працівникам поліції або працівникам ТЦК таких громадян можуть затримати відповідно до законодавства України терміном до трьох годин.

"У разі, якщо громадянин чинить непокору із застосуванням фізичного впливу, термін такого затримання може тривати три доби. Якщо ми говоримо про ті ролики, коли люди, як здається громадськості, насильно поміщаються в транспортні засоби, то якщо розбирати повною картиною — це була непокора, адміністративний протокол про затримання", — пояснила Козак.

Раніше у ТЦК відповіли, чи має поліція право мобілізовувати без військкомів. Більше про це читайте у новині.

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