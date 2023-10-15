Порушення правил військового обліку в Україні: адвокат назвав суму штрафу

За порушення правил військового обліку загрожує накладання штрафу від 30 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, повторно - від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів.

Про це повідомив адвокат Ростислав Кравець на своєму Ютуб-каналі.

"У Кодексі України про адміністративні правопорушення є стаття 210, яка передбачає відповідальність призовників, військовозобов'язаних і резервістів за порушення правил військового обліку і тягне за собою накладання штрафу від 30 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Помножте на 17 грн, і ви отримаєте цю суму (510-850 грн - ред.), - розповів він.

Адвокат наголосив, що відповідно до статті 38 КУпАП, чітко передбачені строки притягнення до відповідальності.

"Строк притягнення в даному випадку до відповідальності складає, адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше, як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при правопорушенні, що триває, не пізніше як через два місяці з дня його виявлення, за винятком випадків, коли справи про адміністративні правопорушення, відповідно до цього кодексу, підвідомчі суду. Поки вони суду не підвідомчі", - пояснив він.

Кравець додав, що представники ТЦК, відповідно до статті 235 того ж КУпАП, уповноважені для складання відповідних адміністративних протоколів і направлення у виконавчу службу для стягнення штрафу.

Нагадаємо, раніше повідомляли, як оскаржити рішення про мобілізацію.

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