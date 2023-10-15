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Порушення правил військового обліку в Україні: адвокат назвав суму штрафу

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Порушення правил військового обліку в Україні: адвокат назвав суму штрафу

Військовий квиток та паспорт України

За порушення правил чітко передбачені строки притягнення до відповідальності.

За порушення правил військового обліку загрожує накладання штрафу від 30 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, повторно - від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів. 

Про це повідомив адвокат Ростислав Кравець на своєму Ютуб-каналі.

"У Кодексі України про адміністративні правопорушення є стаття 210, яка передбачає відповідальність призовників, військовозобов'язаних і резервістів за порушення правил військового обліку і тягне за собою накладання штрафу від 30 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Помножте на 17 грн, і ви отримаєте цю суму (510-850 грн - ред.), - розповів він. 

Адвокат наголосив, що відповідно до статті 38 КУпАП, чітко передбачені строки притягнення до відповідальності.

"Строк притягнення в даному випадку до відповідальності складає, адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше, як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при правопорушенні, що триває, не пізніше як через два місяці з дня його виявлення, за винятком випадків, коли справи про адміністративні правопорушення, відповідно до цього кодексу, підвідомчі суду. Поки вони суду не підвідомчі", - пояснив він.

Кравець додав, що представники ТЦК,  відповідно до статті 235 того ж КУпАП, уповноважені для складання відповідних адміністративних протоколів і направлення у виконавчу службу для стягнення штрафу.

Нагадаємо, раніше повідомляли, як оскаржити рішення про мобілізацію.

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Дата публікації
Перегляди
787
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