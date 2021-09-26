Порушення слуху: як виявити і коли звертатися до лікаря

Порушення слуху: як виявити і коли звертатися до лікаря

26 вересня - Міжнародний день людей із порушенням слуху.

Понад 400 млн людей у світі мають порушення слуху. Очікується, що до 2050 року їхня кількість зросте майже вдвічі, і проблеми зі слухом матиме кожен десятий житель Землі.

Більше детально про це розповіли у МОЗ України.

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Причиною порушення слуху можуть бути генетичні (спадкові) фактори та негативні чинники впродовж життя (травми та хронічні захворювання). 60% випадків втрати слуху серед дітей до 15 років викликані причинами, які піддаються профілактиці. Це інфекційні захворювання: паротит (свинка), менінгіт та хронічні отити. Майже третина усіх випадків погіршення слуху у дітей (31%) спричинена саме цими захворюваннями.

Інші причини порушення слуху здебільшого пов'язані з надмірним шумом. Людство живе в епоху постійного шуму: окрім гулу міст, наші вуха чують гучну музику, концерти та кіно, різкі звуки на виробництві.

Підвищений ризик порушення слуху мають люди старші за 50 років, а також люди що працюють в шумних місцях, слухають музику на високій гучності протягом тривалого періоду часу, хворіють на хронічний отит.

Слух необхідно перевіряти регулярно. Щойно ви маєте підозри щодо слуху, зверніться до свого сімейного лікаря. За потреби він скерує вас до вузькопрофільних спеціалістів. Одним із методів дослідження гостроти слуху є аудіометрія. Під час цього обстеження визначають інтенсивність і тон звуку, які може сприйняти вухо, та ще кілька параметрів, які дають зрозуміти, наскільки добре функціонує ваш слух. Це абсолютно безпечна для пацієнта процедура, тому її призначають як дорослим, так і дітям. Якщо є сумніви, що немовля не реагує або погано реагує на звуки, коректно здійснити скринінг слуху.

Коли варто звернутися до лікаря? Потрібно відвідати лікаря, якщо ви:

Робите музику, фільми гучніше, хоча раніше вам було нормально чутно на звичному рівні;

Чуєте дзвін у вухах або приглушений шум незалежно від того, що насправді лунає;

Не розумієте з першого разу, що вам каже співрозмовник;

Пропускаєте частини розмови під час спілкування, просите людей повторити щойно сказане.

Не бійтеся пройти повне обстеження слуху. Будь-яку проблему зі здоров’ям краще лікувати завчасно, ніж тоді, коли вона набула значних проявів.

Нагадаємо, у МОЗ пояснили, що робити, якщо підхопив ГРВІ та чи варто приймати антибіотики. Українцям радять не займатися самолікуванням, а в разі виникнення перших симптомів звертатися до свого сімейного лікаря.

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