Порушив ПДР і вбив родину з маленькими дітьми: під Кропивницьким водію дали 5 років в'язниці

Прокуратура вважає вирок занадто м'яким і буде його оскаржувати.

У Кіровоградській області суд першої інстанції виніс вирок чоловікові, через якого у ДТП загинули двоє дорослих та двоє дітей. Прокурори планують подавати апеляцію.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Кіровоградської області.

5 років позбавлення волі призначив суд першої інстанції винуватцю ДТП, у якій загинули двоє маленьких дітей та двоє дорослих. Прокуратура вимагала для чоловіка 10 років ув'язнення, тож буде добиватися такого покарання у апеляційному суді.

Під час судових слухань прокурори повністю довели вину підсудного. Встановлено, що у травні 2018 року на автошляху у Знам'янському районі неподалік села Суботці обвинувачений водій, виконуючи маневр обгону, виїхав на зустрічну смугу, де влетів у Toyota Highlander. В результаті усі четверо пасажирів авто: двоє дітей та двоє дорослих загинули на місці ДТП.

"Прокуратура вимагала для обвинуваченого найсуворішої міри покарання, передбаченої ч. 3 ст. 286 ККУ, однак Знам’янський міськрайонний суд призначив 5 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортним засобом на 3 роки. Прокуратура вважає вирок суду м’яким та таким, який не відповідає тяжкості скоєного злочину. Зважаючи на викладене, прокурором до суду внесено апеляційну скаргу", - зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, що у Закарпатській області до 3 років позбавлення волі засудили жінку, яка керувала автомобілем у нетверезому стані та скоїла ДТП. В аварії загинула її подруга, яка була пасажиркою авто.

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