Порушив "заборону": на Рівненщині чоловіка, який в день Воздвиження пішов до лісу, вкусила змія

За народним уявленням, цього дня не можна ходити до лісу.
Сьогодні, 27 вересня, у Рівненській області чоловіка, який пішов до лісу збирати гриби, вкусила змія. Грибника госпіталізували до лікарні.
Про це інформує Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги.
Інцидент трапився у селі Корчів‘я Рівненського (раніше Костопільського) району.
"Під час збирання грибів у лісі, на чоловіка (орієнтовно 31 рік) напала змія", — йдеться в повідомленні.
Медики "швидкої" оглянули пацієнта. Він був у свідомості. Чоловік скаржився на біль та набряк в ділянці укусу. Потерпілого госпіталізували.
Зазначимо, що 27 православні та греко-католики України відзначають велике свято — Воздвиження Хреста Господнього. За народним уявленням, цього дня не можна ходити до лісу, щоб не зустрітися зі зміями, а також не провалитись у яму, де мають зимувати плазуни. Вважалося, що 27 вересня у вирій не тільки птахи летять, але й повзуть змії, тому прогулянка може бути небезпечною.
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