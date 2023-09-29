Порушникам кордону дали цінну пораду в Держприкордонслужбі

Українські прикордонники щодня затримують в середньому близько 30 людей, які намагаються незаконно перетнути кордон.

Військовослужбовці Державної прикордонної служби затримують порушників як на зеленій ділянці кордону, так і на пунктах пропуску, де вони намагаються використати підроблені документи або підкупити прикордонників.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко

Статистика порушень кордону

За його словами, в середньому щодня прикордонники затримують близько 30 порушників. “Від 24 лютого минулого року на зеленій ділянці кордону було затримано близько 15 300 порушників, а в пунктах пропуску викрито близько 6 800 осіб, які намагалися використовувати підроблені документи”, - навів статистику речник Держприкордонслужби.

Андрій Демченко припустив, що з настанням холодів та погіршення погодних умов кількість спроб незаконного перетину кордону знизиться.

“Можу також застерегти порушників все ж таки уникати таких незаконних мандрівок, бо складні погодні умови або складна місцевість... може призвести до загибелі", - наголосив він.

Яке покарання загрожує порушникам

Андрій Демченко нагадав, що за порушення зеленої ділянки кордону передбачено адміністративну відповідальність. Покарання за такі дії, відповідно до статті 204.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, – це штраф.

“Для тих, хто намагається використовувати підробки або підкупити інспекторів Державної прикордонної служби, передбачена кримінальна відповідальність. Таких осіб ми передаємо в подальшому співробітникам поліції для того, щоб вони довели справу до логічного довершення, і людина постала перед судом”, - повідомив він.

Речник зауважив, що оперативні співробітники Держприкордонслужби разом з іншими правоохоронними органами активно ведуть роботу щодо викриття злочинних груп, які обіцяють сприяння в незаконному перетині кордону чоловікам, займаються підробленням документів, організовують супроводження їх до кордону.

За його словами таких груп вже викрито понад 250, за таку незаконну діяльність також передбачено кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, у Закарпатській області суд до іспитового терміну засудив громадянку Чехії, яка намагалась перевести через кордон свого коханого.

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