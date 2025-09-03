ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
746
2 хв

Порушники мобілізації можуть отримати бронь на критичних підприємствах: Рада зробила перший крок

Чоловіків, які не стоять на обліку у ТЦК чи перебувають у розшуку, можуть дозволити тимчасово бронювати на критично важливих підприємствах.

Ірина Лаб'як
Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

Верховна Рада України 3 вересня ухвалила у першому читанні законопроєкт №13335, який дозволяє працевлаштовувати на критично важливі підприємства та бронювати чоловіків, які не мають військово-облікового документа, не перебувають на обліку, не уточнили дані або ж узагалі перебувають у розшуку ТЦК та СП. Втім, це лише тимчасово.

Про це повідомляє «Судово-юридична газета».

Ініціаторами законопроєкту виступили голова Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, члени цього комітету Роман Костенко, Олександр Федієнко та інші.

Що передбачає законопроєкт про бронювання порушників мобілізації?

Законопроєкт №13335 пропонує доповнити статтю 25 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» новою частиною. Згідно з нею, бронюванню підлягатимуть військовозобов’язані працівники критично важливих підприємств, установ та організацій:

  • у яких немає військово-облікового документа або ж він оформлений неналежним чином,

  • які не перебувають на військовому обліку,

  • які не уточнили персональні дані,

  • які перебувають у розшуку ТЦК.

Тривалість бронювання не має перевищувати 45 календарних днів від моменту укладання трудової угоди з таким працівником. Бронювання надається не більше ніж один раз на один календарний рік.

Відповідно, автори документа пропонують встановити у Законі «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», що задля оперативного залучення нових працівників та усунення браку робочої сили, критично важливі підприємства, установи та організації у сфері ОПК мають право укладати трудовий договір з працівником:

  • у якого немає або оформлений неналежним чином військово-обліковий документ,

  • який не стоїть на обліку у ТЦК, органах СБУ, відповідних підрозділах розвідувальних органів.

Передбачається, що такий трудовий договір укладатиметься на час проходження випробувального терміну під час прийняття на роботу. Це не вважатиметься порушенням законодавства про мобілізацію з боку посадовців підприємств, установ та організацій.

Крім того, у період воєнного стану допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця, якщо військовозобов’язаний протягом випробувального терміну не привів свої військово-облікові документи у відповідність до вимог закону.

Автори законопроєкту також вказали, що під час проведення заходів з бронювання військовозобов’язаних працівників критично важливі підприємства стикаються з тим, що їхні працівники отримують повістки на етапі звірки даних, а також у період між днем ухвалення рішення про критичну важливість підприємства та ухваленням відповідного рішення про бронювання працівників.

Міноборони — проти

Раніше проти цього законопроєкту виступило Міноборони України. Там назвали «неприпустимим» надання переваг працівникам критично важливих підприємств перед військовозобов’язаними, які підлягають бронюванню на підставі ч. 1 статті 25 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

До слова, у середині серпня український уряд дозволив бронювати до 100% військовозобов’язаних працівників критично важливих підприємств на територіях можливих бойових дій або активних бойових дій.

