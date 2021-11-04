"Порушує суверенітет України": в МЗС відреагували на візит Путіна до окупованого Криму

"Порушує суверенітет України": в МЗС відреагували на візит Путіна до окупованого Криму

В МЗС України закликали Росію повернутися до виконання своїх міжнародно-правових зобов’язань.

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест через візит президента країни-агресора Путіна на тимчасово окуповану територію України - Автономну Республіку Крим і місто Севастополь.

Заяву опублікували на сайті МЗС.

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У відомстві наголосили, поїздка Путіна відбулася всупереч неодноразовим застереженням України.

"Розглядаємо цей візит, як і інші неузгоджені з українською стороною поїздки російських посадовців до тимчасово окупованого Кримського півострова, як грубе порушення Росією суверенітету України, норм міжнародного права, резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, зобов’язань Росії за договорами, сторонами яких є Україна та РФ. РФ має повернутися до виконання своїх міжнародно-правових зобов’язань", - йдеться у заяві МЗС.

Також у Міністерстві закордонних справ закликали РФ припинити "безпрецедентні порушення прав людей на окупованому Криму". Зокрема, йдеться про політичні репресії, викрадення і вбивства, звільнити незаконно утримуваних за ґратами українців та зосередити зусилля на політико-дипломатичному вирішенні російсько-українського збройного конфлікту задля відновлення територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах.

Нагадаємо, що за даними української розвідки, станом на початок листопада 2021 року біля українського кордону та на окупованих територіях Росія зосередила угруповання військ загальною чисельністю близько 90 тисяч осіб.

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