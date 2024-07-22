Порушує закон "максимально зухвало": начштабу "Азову" подав скаргу до суду на ДБР через справу Содоля

Хоча Юрія Содоля і було звільнено, його "поплічники" зараз роблять "усе, щоб прикрити свого очільника", каже Кротевич.

Начальник штабу бригади НГУ "Азов" Богдан Кротевич ("Тавр") подав скаргу до суду на Державне бюро розслідувань через те, що воно не порушило справу проти екскомандувача Обʼєднаних сил ЗСУ Юрія Содоля.

Про це Кротевич написав 22 липня.

Богдан Кротевич повідомив, що отримав 27 червня відповідь від ДБР, де йому повідомили, що його заяву на Содоля додадуть до вже наявної справи, у якій опосередковано розглядаються дії командування ОСУВ "Хортиця", а саме щодо транскордонного прориву окупантів у Харківській області.

"Це значить, що ДБР порушує закон і робить це максимально зухвало. Це фактично навмисна бездіяльність, а для себе їхній лист я переклав як "привіт, Богдане, нам по**й на тебе і на закон України, живи з цим", – написав Кротевич.

Він вважає, що ДБР порушує закон і робить це "максимально зухвало". Також Кротевич заявляє про вказівку зверху "не давати хід цій справі".

"Ці дії, а також спілкування різних людей та деякі дзвінки ясно дали мені зрозуміти, що є вказівка зверху "не давати хід цій справі"", – сказав військовий.

Розгляд скарги на ДБР у суді призначили на 19 серпня, але процес призначення судді супроводжувався порушеннями, каже "Тавр".

"Наскільки мені відомо, в морській піхоті тиждень було "полювання на відьом", щоб ніхто нічого поганого про "колишнього" не сказав", – сказав Кротевич.

Він також додав, що командири "різних бригад різних відомств" виступили із готовністю свідчити проти Содоля.

Нагааємо, скандал із генералом Содолем розгорівся після того, як начальник штабу бригад "Азов" Богдан Кротевич звинуватив бойового генерал-лейтенанта у великих втратах територій та особового складу.

Після резонансу президент України Володимир Зеленський звільнив Содоля з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ.

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