Порушується багато правил: у Мінцифри розповіли про шахрайську схему оформлення кредитів через "Дію"

Порушується багато правил: у Мінцифри розповіли про шахрайську схему оформлення кредитів через "Дію"

Наразі у "Дії" тестується додатковий етап ідентифікації, який дозволить запобігти видавання кредиту шахраям.

Через "Дію" взяти кредит напряму неможливо, оскільки у сервісі відключені всі фінансові установи, що видають "швидкі гроші", а тому із застосунком пов'язано дуже мало таких шахрайств. Утім, одній із зловмисниць вдалося здійснити аферу, пов'язану із "Дією". Вона вже перебуває під домашнім арештом.

Про це заявив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв'ю УНІАН.

За його словами з понад 500 звернень щодо шахрайств стосовно кредитів, які надійшли до поліції від початку 2021 року, лише в одному йшлося про "Дію". Шахрайку, яка була причетна до схеми, вже помістили під домашній арешт.

"Як це відбувається, конкретний приклад. Є шахрай, який, знаючи паспортні дані і номер телефону своєї жертви, зламує її пошту, знаходить на пошті копії документів, наприклад, паспорту, робить дубль sim-картки, за допомогою недобросовісних співробітників банку відкриває рахунок, після чого авторизується в "Дії" через BankID. Після цього шахрай йде до фінансової установи, яка порушила умови ідентифікації, і отримує кошти. Тобто у цій ланці було порушено багато правил, і "Дія" тут ні до чого", - пояснив Федоров.

Він додав, що через "Дію" напряму неможливо взяти кредит, оскільки у сервісі відключені всі фінансові установи, які видають "швидкі гроші". Крім того, наразі тестується додатковий етап ідентифікації, за яким надходитиме сповіщення людині про перевірку його кредитної історії, без чого гроші в борг не видаються.

Зокрема, під час ідентифікації через BankID і генерування електронного підпису, планується додати функцію, за якої треба буде прикласти до телефону ID-картку або закордонний паспорт, щоб зчитався NFC.

"Таким чином, неможливо буде провести будь-яку сенситивну операцію, якщо ви не пройдете три етапи: не "підпишете" обличчям, не прикладете фізичний паспорт до телефону та не зайдете через BankID. Я не знаю, як можливо підробити усі ці три фактори", - додав Федоров.

За словами Федорова, це дозволить вчасно зупинити процес видавання кредиту шахраям.

Нагадаємо, від 23 серпня в Україні набрав чинності закон, який прирівнює електронний паспорт (внутрішній та закордонний) у "Дії" до паперового паспорта-книжечки та ID-картки.

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