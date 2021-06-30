Порвала гроші і товкла в обличчя: у геріатричному закладі Дніпра медсестра знущалася з пацієнта (відео)

Жінка відлупцювала пацієнта і понівечила його майно.

У геріатричному пансіонаті в Дніпрі знущаються з людей з інвалідністю. Пацієнтів лупцюють, псують їхнє майно і погано годують.

Про це в соцмережі розповів Олександр Слободенюк і виклав відео нападу медсестри на пацієнта.

За його словами, пацієнтів закладу погано годують, персонал ходить на роботу нетверезим, прибирання у кімнатах пацієнтів не робиться, а психіатр принижує людей.

"Ось таке ми змушені їсти кожен день. Каша просто перетворюється на клей, при чому будь-яка, всі супи вірять на жирові, який тхне, ми просто вже забули, який смак нормальної оліі", - прокоментував світлину з їжею, якою годують у пансіонаті один із його пацієнтів.

Зокрема, на оприлюдненому Олександром Слободенюком відео видно, як медсестра зайшла до кімнати пацієнтів і влаштувала там дебош. Жінка схопила гроші одного з чоловіків, порвала їх і пожбурила на землю. Коли він обурився, вона накинулася на нього з кулаками і заходилася лупцювати. Вона повалила чоловіка на ліжко і била кулаками, при чому він спротив не чинив.

"Нехай вас не дивує така смілива її поведінка - все підопічні мають інвалідність і залякані", - зауважив Олександр Слободенюк.

Він додав, що деякі працівники часто ходять на роботу напідпитку, лікарі ображають пацієнтів, говорячи, що "вони не люди", в закладі панує антисанітарія і відсутнє повноцінне лікування.

ТСН.ua відучора, 29 червня, звертається до Департаменту соцполітики Дніпропетровської обласної ради з приводу ситуації, яка складася у геріатричному пансіонаті у Дніпрі, але відповіді поки не отримав.

У геріатричному закладі Дніпра медсестра знущалася з пацієнта (відео)

Нагадаємо, що у Харкові судитимуть чотирьох осіб, який вважають винними у пожежі у геріатричному пансіонаті. Прокуратура передала до суду обвинувальний акт.

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