Порвана куртка і кров: у Дніпрі біля торгового центру собака покусав пішохода

Потерпілий звернувся за допомогою до медиків.

У Дніпрі біля одного з міських торговельних центрів в Шевченківському районі міста собака напав на пішохода. Йому він прокусив руку.

Про це потерпілий написав в соціальних мережах.

Як стало відомо, подія трапилася, коли чоловік йшов в банківський термінал, щоб зробити платіж. У цей момент на нього з боку ринку, який розташований поруч із торговим центром, напав великий пес. Він же, попередньо, охороняє там територію.

"Собака кинувся в мою ліву руку, яка в той момент була в кишені, мабуть вирішивши, що вона непогано підійшла б як нічний перекус. І якби не куртка, яка тепер має кілька дірок від зубів, то боюся, що картина для мене була б набагато гірше. А так, пара слідів від зубів і пара крапель крові", — розповів потерпілий.

Згодом на місце він викликав патрульну поліцію і звернувся за медичною допомогою. У лікарні чоловіку сказали, що тепер за собакою він "повинен спостерігати 10 днів, щоб у неї не з'явилися ознаки сказу".

"Сам я люблю собак і у самого був пес, правда, маленький. Але коли великих безпритульних псів перетворюють на охоронних, випускаючи за межі базару, не несучи жодних зобов'язань щодо дотримання вимог до їх утримання, це вже нездорово", — підкреслив хлопець.

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