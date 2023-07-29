Поряд з місцями ракетних ударів у місті Дніпро розгорнуто пункт приймання заяв від постраждалих - Нацполіція

Ввечері 28 липня російські військові завдали ударів по житловій багатоповерхівці та адміністративній будівлі. Внаслідок вибухів постраждали люди.

Зараз на місці продовжують працювати криміналістична лабораторія, слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки, кінологи та інші служби.

Поліцейські провели поквартирний обхід, приймають заяви від людей та надають допомогу постраждалим.

Про це інформує Національна поліція України.



Робота на місці ракетної атаки триває: проводяться першочергові заходи для документування злочину армії РФ проти мирного населення.

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За фактом порушення законів та звичаїв війни розпочато досудове розслідування за фактом за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпрі пролунали два потужних вибухи. У місті видно задимлення після вибуху.

Крім того, ми раніше інформували, що на місці влучання російської ракети у Дніпрі оперативно створено штаб ліквідації наслідків.

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