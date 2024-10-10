Порядок проходження військової служби за контрактом іноземцями в армії: Рада ухвалила рішення

Рада прийняла в цілому законопроєкт щодо порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями в армії. "За" проголосували 276 депутатів.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

"Важливий документ. Головна ідея – дозволити залучати іноземців не тільки як солдатів та сержантів, але й як офіцерів", – наголосив він.

Раніше депутатів-втікачів Артема Дмитрука та Андрія Одарченка виключили з комітетів Ради. "За" проголосували 245 депутатів.

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