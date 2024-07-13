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Порятунку не буде: ЗСУ "випалюють" окупантів, які потрапили в оточення на заводі у Вовчанську (відео)

Порятунку не буде: ЗСУ "випалюють" окупантів, які потрапили в оточення на заводі у Вовчанську (відео)

Вовчанськ / Ілюстративне фото / Фото: Associated Press

Окупанти потрапили у пастку, з якої вибратися неможливо.

Так, підрозділ Khorne Group 116-й ОМБр показав завдання удару за допомогою ПТРК "Стугна-П" по місцю розміщення загарбників, які потрапили в оточення на Вовчанському агрегатному заводі. 

Про це написав військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Бійці показали знищення окупантів на заводі у Вовчанську

Бійці показали знищення окупантів на заводі у Вовчанську

"Нічого нового не чути? Тому що щодня планомірно випалюють з кожної нори, в яких вони ховаються і чекають порятунку. Порятунку, якого не буде. Не буде тому, що "руцькі своїх кидають"!,  написав він.

Нагадаємо, загальні бойові втрати російських окупантів на 13 липня склали 557 770 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1120 загарбників.

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