Порятунку не буде: ЗСУ "випалюють" окупантів, які потрапили в оточення на заводі у Вовчанську (відео)

Так, підрозділ Khorne Group 116-й ОМБр показав завдання удару за допомогою ПТРК "Стугна-П" по місцю розміщення загарбників, які потрапили в оточення на Вовчанському агрегатному заводі.

Про це написав військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Бійці показали знищення окупантів на заводі у Вовчанську

"Нічого нового не чути? Тому що щодня планомірно випалюють з кожної нори, в яких вони ховаються і чекають порятунку. Порятунку, якого не буде. Не буде тому, що "руцькі своїх кидають"!, – написав він.

Нагадаємо, загальні бойові втрати російських окупантів на 13 липня склали 557 770 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1120 загарбників.

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