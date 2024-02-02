Посада за 35 тисяч доларів: в Одесі затримали інспектора виконавчої служби та експрацівника прокуратури

Інспектор виконавчої служби одного з районів та колишній працівник прокуратури за гроші обіцяли громадянам допомогти з працевлаштуванням у правоохоронні органи.

В Одесі правоохоронці викрили групу осіб, які за 35 тисяч доларів обіцяли “продати” посаду в прокуратурі.

Про це повідомили в Нацполіції України.

Як стало відомо, у “продажі” посади підозрюються інспектор виконавчої служби та колишній працівник прокуратури. Вони отримали від “кандидата на посаду” кошти, які вони начебто мали передати працівникам прокуратури.

“Інспектор виконавчої служби одного з районів та колишній працівник прокуратури за гроші обіцяли громадянам допомогти з працевлаштуванням у правоохоронні органи. Зокрема за посаду в одній з окружних прокуратур їм необхідно було віддати 35 тисяч доларів. Інспектора виконавчої служби затримали під час отримання від “кандидата на посаду” коштів. Затриманому та його спільникові – експрацівникові прокуратури – повідомили про підозру ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 та ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 (замах на заволодіння коштами потерпілого шляхом шахрайства та підбурювання до надання неправомірної вигоди) КК України”, - розповіли в Нацполіції України.

Підозрюваним обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Максимальне покарання, яке може загрожувати підозрюваним, – позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, що в Одесі унаслідок удару безпілотниками понівечена житлова багатоповерхівка, вигоріли складські приміщення.

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