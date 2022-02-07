Посадила дитину на коліна за кермо: у Харкові оштрафували водійку

Посадила дитину на коліна за кермо: у Харкові оштрафували водійку

Жінка наражала свого сина на небезпеку.

У Харкові очевидці зафільмували жінку, яка везла за кермом авто свою маленьку дитину. Кадри потрапили у соцмережі, а на таку безпечність матері відреагували правоохоронці.

Про це повідомляє NewsRoom.

Напередодні в місцевих пабліках Харкова з'явилося фото, на якому видно, як дівчина за кермом автомобіля Dodge під час руху тримає дитину у себе на колінах.

Порушницю завдяки соцмережам побачили патрульні, розшукали і показали їй докази порушення. Жінка визнала свою провину.

Інспектори склали на водій адміністративну постанову за ч. 10 ст. 121 (“порушення правил перевезення дітей віком до 12 років або зростом менше 145 сантиметрів”) КУпАП. Тепер водійка повинна сплатити штраф у розмірі 510 гривень.

Нагадаємо, що під Києвом водій Volkswagen пошкодив близько шести автомобілів та втік.

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