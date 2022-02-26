Посадка на евакуаційні рейси для пасажирів безкоштовна - "Укрзалізниця"

Посадка на поїзди та їх відправлення продовжуються навіть в комендантську годину.

АТ "Укразалізниця" повідомила, що посадка на евакуаційні рейси для пасажирів безкоштовна і здійснюється в порядку живої черги.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що пріоритет надається дітям, жінкам та літнім людям, за наявності місць сісти в поїзд можуть всі інші пасажири.

"Інші поїзди рухаються країною, але через зменшення швидкості та зупинок біля блок-постів в разі необхідності графік руху змінюється, тож пасажирам рекомендується уважно слухати оголошення на вокзалах та чекати наступного евакуаційного поїзда. Посадка на поїзди та їх відправлення продовжуються навіть в комендантську годину", - йдеться у повідомленні.