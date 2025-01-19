Зрадники України потрапили під санкції: хто у списку та як їх покарали

Під санкції потрапили загалом 18 осіб, серед яких не тільки українці, а й росіяни.

В Україні позбавили держнагород та заблокували активи низці осіб, які намагалися формувати антивладні та проросійські настрої. Щ

Детальніше – читайте у матеріалі від ТСН.ua

Гучні викриття

У суботу,18 січня Державне бюро розслідувань (ДБР) спільно зі Службою безпеки України (СБУ) повідомили про підозру в державній зраді Вадиму Новинському, екснардепу від проросійської партії "Опозиційний блок".

Слідство встановило, що з 2014 року Вадим Новинський просував російські наративи через інтерв’ю, публічні виступи та пости у соцмережах, він намагався формувати в Україні антивладні та проросійські настрої, а також виправдовував російську агресію.

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Проросійський депутат, виконуючи вказівки патріарха Російської православної церкви Кирила (Гундяєва), протягом тривалого часу підтримував з ним тісне спілкування і перебував в його ієрархічному підпорядкуванні. Він фактично був "куратором" РПЦ в Україні і представляв релігійну організацію іноземної держави.

Також НАБУ і САП викрили колишнього топпосадовця МВС на масштабній схемі розкрадання бюджетних коштів і хабарництві. Судячи з обставин справи, йдеться про колишнього держсекретаря Міністерства внутрішніх справ Олексія Тахтая.

Чиновника підозрюють у махінаціях із закупівлею обладнання та отриманні преміумавтомобілів загальною вартістю понад 6 мільйонів гривень.

Антикорупційні активісти нагадали, що раніше Тахтай був заступником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. 2017 року його нагородили орденом "За заслуги" ІІ ступеня.

Президент України Володимир Зеленський, прокоментував ці гучні викриття та заявив: "Кожен, хто стає на шлях проти України, проти закону в країні, повинен пам’ятати: буде відповідь".

Санкції проти зрадників та пропагандистів

У неділю, 19 січня Зеленський підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції.

Згідно з рішенням, блокуються:

пропагандисти, які працюють на Росію;

особи, які перейшли на сторону ворога;

ті, хто допомагає Росії продовжувати війну.

Хто під санкціями

Згідно з указом №38/2025, який вводить у дію рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України від 19 січня 2025 року, йдеться про запровадження персональних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) проти низки осіб.

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Під санкції потрапили загалом 18 осіб, серед яких чинні та колишні народні депутати України, бізнесмени, а також російські діячі естради і музиканти.

Зокрема, це:

нардеп Юрій Бойко ;

; нардеп Нестор Шуфрич;

колишній лідер КПУ Петро Симоненко ;

; пропагандистка із проросійського ресурсу "Страна.ua" Світлана Крюкова ;

; екснардеп від "Партії Регіонів" Леонід Литвинов ;

; екснардеп від "Партії Регіонів" Леонід Байсаров ;

; колишній депутат Донецької обласної ради Євген Горохов ;

; поплічник бойовиків “ДНР”, що мав звання "Герой України", Олександр Однораленко ;

; олігарх та РФ Костянтин Григоришин.

Під санкціями опинилися колишні депутати, яких звинуватили у держзраді Євгеній Мураєв та Олег Волошин; народна артистка, яка перейшла на бік РФ Ружена Рубльова; шахіст, який перейшов на бік РФ і став членом Ради Федерації Росії від окупованої АР Крим Сергій Карякін; хореограф Вадим Писарєв, російський поет Ілля Рєзнік, російський оперний співак Василь Герелло; російський музикант-путініст Юрій Башмет; ректор Московського університету Віктор Садовничий.

Санкції передбачають позбавлення державних нагород; повне припинення торгівлі, транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; зупинку виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобіганню виведенню капіталів за межі України та блокування активів.

На російського олігарха Костянтина Григоришина наклали 16 заборон.

До трьох людей – це Юрій Бойко, Віктор Садовничий та Юрій Башмет, застосували одну санкцію, а саме безстрокове позбавлення державних нагород, до інших застосували санкції на 10 років.

Що відомо про пропагандистів

Нині на території України перебувають двоє українських політиків, що опинилися під санкціями – це Нестор Шуфрич і Юрій Бойко, передає BBC.

У виданні зазначили, що Шуфрич з 15 вересня 2023 року перебуває за ґратами в Києві після того, як правоохоронці повідомили йому про підозру в держзраді.

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За версією слідства, депутат виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сивковича, який у 2014 році втік в Росію і став працювати на окупантів. Шуфрич за вказівкою Сивковича систематично у своїх виступах та інтерв'ю "публічно поширював наративи держави-агресора, що проводить підривну діяльність проти України". Свою провину нардеп не визнає.

Юрій Бойко був співголовою фракції ОПЗЖ в парламенті, проте він не потрапив під кримінальне переслідування після початку повномасштабного російського вторгнення. Згодом, він очолив нову парламентську групу "Платформа за життя та мир".

У грудні 2024 року Бойко опублікував у соцмережах проросійську заяву про "радикалів в Україні, які перейменовують міста", "заборону говорити рідною мовою" і "насильство над людьми".

Український та російський бізнесмен Костянтин Григоришин володів значними активами в Україні. Зокрема, на 2019 рік через групу "Енергетичний стандарт" йому належали: "Запоріжтрансформатор", "Вінницяобленерго" та міноритарні пакети акцій обленерго з Тернополя, Запоріжжя, Полтави, Чернігова та Сум, якими він володіє в партнерстві з Коломойським, передає "Економічна правда".

У 2022 році держава націоналізувала "Запоріжтрансформатор". На 2024 рік у нього залишились частки у "Вінницяобленерго", "Чернігівобленерго", "Тернопільобленерго", "Запоріжжяобленерго", "Полтаваобленерго" та "Сумиобленерго".

Статки олігарха у 2021 році видання "Forbes Україна" оцінювало у 275 мільйонів доларів. Одним із найцінніших активів бізнесмена є колекція картин, яка 10 років тому оцінювалась Lloyd’s у 300 мільйонів доларів.

Видання "Страна.ua" з 2021 року перебуває під санкціями РНБО за "антиукраїнську діяльність", а також його головний редактор Ігор Гужви.

У санкціях, введених проти 40-річної журналістки Світлани Крюкової, окремо прописано необхідність блокування цих вебресурсів, а саме strana.ua, strana.news, strana.one, strana.digital, strana.today, ctrana.news, а також сторінок видання в соцмережах.

Коментуючи рішення Зеленського, журналістка зауважила, що "розчарована" запровадженими санкціями та зазначила, що буде їх оскаржувати в суді.

"Завтра йду оскаржувати указ президента у Верховному суді. Одним судом більше, одним менше. І не тому, що я люблю завантажувати роботою своїх адвокатів, а тому, що я глибоко вірю поважаю свою країну, де я живу і вірю у неї як у правову державу, де мораль, честь і закон йдуть пліч-о-пліч", – написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Нові санкційні рішення

Володимир Зеленський у своєму відеозверненні до українок та українців 19 січня заявив, що в країні продовжуватимуть позбавляти державних нагород російських пропагандистів та людей, що допомагають ворогу.

Зокрема, глава держави анонсував про запровадження нових санкцій, які запровадять незабаром.

“На звання Герой України заслуговують тільки ті, хто дійсно життя присвячує Україні. Ми готуємо зараз і нові санкційні рішення. Будуть вони незабаром”, – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, що ВР ухвалила закон №11410, що дозволяє позбавляти зрадників державних нагород.

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