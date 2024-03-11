Посадовці "Укргазвидобування" провернули схему із видобутком газу на понад 200 млн грн – подробиці

НАБУ і САП 11 березня 2024 року викрили схему зловживань на 211 млн грн під час укладення та виконання договору з підвищення видобутку природного газу між АТ "Укргазвидобування" та приватною іноземною компанією.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

За даними слідства, у 2019-2020 рр. АТ "Укргазвидобування" провело конкурс та уклало з компанією-переможницею договір про надання послуг з підвищення видобутку природного газу на родовищах товариства.

За його умовами компанія мала здійснювати базовий та підвищений видобуток газу. При цьому вартість базового видобутку 1 куб. м газу мала бути в 3-4 рази нижчою за вартість підвищеного видобутку, а обсяг – фіксованим.

Проте, посадові особи "Укргазвидобування" шляхом внесення змін до конкурсної документації знизили норму базового видобутку природного газу на 750 млн куб. м за 15 років потенційної дії договору.

Крім того, до договору додали умову, згідно з якою розрахунок помісячних показників базового видобутку протягом терміну дії договору мав спиратися на обсяги такого видобутку товариством протягом 2020 року, які посадові особи АТ "Укргазвидобування" заборонили підвищувати працівникам компанії.

"Вказані протиправні дії призвели до необґрунтованого та штучного зростання частки газу підвищеного видобутку, за який АТ "Укргазвидобування" мало розраховуватися за значно вищим тарифом. Таким чином, за період від жовтня 2020 року (коли родовища були передані в управління підряднику) до листопада 2023 року АТ "Укргазвидобування" заподіяно збитків на суму 211 млн грн", - розповіли в НАБУ.

За "успішну" реалізацію проєкту посадовець АТ "Укргазвидобування" отримав премію у подвійному розмірі місячної заробітної плати. Надалі, покинувши територію України після початку повномасштабного вторгнення Росії, він працевлаштувався керівником з розвитку бізнесу в компанію, яка перемогла у конкурсі.

Наразі йому та одному з чинних посадовців товариства повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України.

Нагадаємо, ексочільнику правління "Укрзалізниці" Кравцову вручили підозру у справі про розкрадання 11,4 млн грн.

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