Посадовці "Укрзалізниці" збагатилися на 12 мільйонів за схемою закупівлі вугілля для опалення вагонів

Черговий корупційний скандал в Україні – тепер в акціонерному товаристві "Українська залізниця". Там викрили схему розкрадання коштів, у межах якої посадовці "Укрзалізниці" завдали компанії збитків на 11,8 мільйона гривень. Вони закупили вугілля для опалення пасажирських вагонів за завищеною ціною.

Про це повідомили Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України.

Контролеру приватної компанії, який організував цю корупційну схему, оголосили підозру.

Іншим трьом її учасникам: заступнику керівника філії АТ "Укрзалізниця", керівнику відділу матеріально-технічного забезпечення та керівнику приватної компанії про підозри повідомили ще в жовтні 2021 року.

"Слідство встановило, що 2018 року одна з філій "Укрзалізниці" провела публічні торги із закупівлі вугілля для опалення пасажирських вагонів. Керівник філії, який був головою тендерного комітету, спільно з керівником відділу-ініціатора закупівлі діяли на користь "обраного" постачальника й не допустили до аукціону інші компанії", – йдеться у повідомленні.

Ця компанія стала переможцем торгів і поставила вугілля за завищеними цінами: ринкова ціна однієї тонни вугілля на той час становила 3770 гривень, встановила товарознавча експертиза. "Укрзалізниця" ж уклала договори за ціною 4563 гривень за тонну.

"Внутрішньою службовою перевіркою АТ "Укрзалізниця" факти зловживань та завищення вартості продукції також були підтверджені, що значно посприяло досудовому розслідуванню", – кажуть в НАБУ.

Дії підозрюваних кваліфікували за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні наразі триває.

Нагадаємо, в Києві виявлено багатомільйонні збитки під час реконструкції Поштової площі. В межах реконструкції транспортної розв’язки на Поштовій площі проводилося будівництво торговельного центру та п’яти ресторанів.

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