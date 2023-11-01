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Посадовці з Ужгорода каталися на відпочинок за кордон під час війни: що вони придумали (фото)

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Посадовці з Ужгорода каталися на відпочинок за кордон під час війни: що вони придумали (фото)

Обшуки в Ужгородській міськраді / Фото: СБУ

Правоохоронці перевіряють законність оформлення службових відряджень в Ужгородській міськраді.

У середу, 1 листопада, Служба безпеки України провела обшуки в Ужгородській міськраді.

Про це передає пресслужби СБУ та Нацполіції.

Правоохоронці перевіряли законність виїзду за кордон місцевих депутатів. За даними слідства, для виїзду за межі України чиновники міськради оформлювали "липові" службові відрядження.

Так, для оформлення зарубіжної поїздки посадовці використовували фіктивні запрошення від афілійованих іноземних організацій.

Для маскування злочинної діяльності фігуранти не реєстрували таку "кореспонденцію", а підписані листи на закордонні "відрядження" не вносили до системи електронного документообігу міськради.

Посадовці використовували ці так звані "службові відрядження" для виїзду на зарубіжний відпочинок під час війни.

Зловмисникам загрожує до 9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

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Дата публікації
Перегляди
5690
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