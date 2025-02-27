Посадовці ЗСУ організували корупційну схему у ТЦК Києва та Волині: як вона діяла

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру двом посадовцям командування одного з родів військ ЗСУ. Вони організували незаконну схему оновлення військово-облікових даних в одному із ТЦК та СП Києва та в одному із військкоматів Волинської області.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

За даними бюро, у січні 2025 року підполковник повідомив одному із військовозобов'язаних, що має знайомих у київському ТЦК. За "сприяння" цих знайомих і за 4000 дол. він міг би оновити військово-облікові дані та внести необхідну інформацію до реєстру "Оберіг". Посадовець отримав названу суму після того, як військовозобов’язаний пройшов усю процедуру оновлення даних.

Окрім цього випадку, підполковник під час зустрічей з іншими військовозобов'язаними розповідав, що має інший налагоджений механізм із оновлення даних через один із ТЦК Волинської області та може за гроші допомогти зробити це.

Посадовець пояснював, що його керівник – полковник командування, колишній обласний військовий комісар Волині, який має відповідні зв’язки. "Клієнтам" навіть не потрібно було їхати до цього регіону. Підполковник запевняв, що сам заповнить необхідні заяви, оформить фіктивний договір оренди про проживання "клієнтів" на території Волині, пройде за них ВЛК. Однак вартість таких послуг уже становила 9000 дол.

У лютому 2025 року полковник з числа командування одного з родів військ ЗСУ зв’язався із т.в.о. начальника одного із ТЦК Волині та попросив посприяти його підлеглому за грошову винагороду.

Схемою скористалися троє військовозобов'язаних, які передали гроші двома частинами 9000 та 13 000 дол. Правоохоронці затримали фігурантів під час отримання третьої частини хабаря.

Затриманим повідомлено про підозру у співучасті у кримінальному правопорушенні та в отриманні хабаря. За це фігурантам загрожує покарання у вигляді до 10 років ув’язнення.

Зараз тривають слідчі дії, аби повідомити про підозру іншим посадовцям із ТЦК Києва та Волині, які діяли у змові з затриманими.

До слова, раніше у Миколаєві працівники ДБР заблокували незаконний механізм видавання фальшивих діагнозів для ухилення від мобілізації.