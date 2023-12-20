Посадовцям міськради Ужгорода повідомили про підозри через розкрадання 700 тис. грн – що відомо

До міської ради Ужгорода вранці 20 грудня прийшли з обшуками правоохоронці. Після перевірки посадовцям та підряднику повідомлено про підозри через проведення ремонтних робіт зі збитками у 700 тисяч гривень.

Про це повідомила Нацполіція України.

Серед підозрюваних – начальник відділу одного з Департаментів та директор комунального підприємства, а також фізична особа-підприємець.

Як встановили оперативники, посадові особи Департаменту Ужгородської міської ради, комунального підприємства та місцевий підприємець налагодили схему з розкрадання бюджетних коштів під час проведення капітального ремонту будівель комунального підприємства.

Для цього вносили до актів виконаних робіт неправдиві відомості щодо об’ємів та вартості робіт. Як наслідок сума завданих збитків становить майже 700 тисяч гривень, що підтверджується експертними висновками.

Поліцейські 20 грудня провели обшуки в адміністративних приміщеннях міської ради та комунального підприємства, а також за місцями мешкання підозрюваних та інших причетних осіб.

На підставі зібраних доказів начальникові відділу одного з Департаментів Ужгородської міської ради та директору комунального підприємства, а також підряднику повідомили підозру. Їхні дії кваліфіковані за ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, ВАКС залишив без змін вирок колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку – йдеться про 10 років позбавлення волі.

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