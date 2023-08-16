Посадовець ДСНС "допомагав" чоловікам виїхати за кордон: яка особливість схеми

"Послуги" він оцінив у вісім тисяч доларів.

В Кіровоградській області викрили схему втечі чоловіків призовного віку, яку організували посадовець ДСНС та один з його спільників.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

Слідство встановило, що підозрюваний організував схему ухилення військовозобов’язаних від мобілізації. Особливість схеми полягала у тому, що посадовець Держприкордонслужби "допомагав" оформити групу інвалідності на членів родини ухилянта.

Свої "послуги" "бізнесмен" оцінив у вісім тисяч доларів. За ці кошти посадовець обіцяв "вплинути вирішення питання". Також він переконував замовників у тому, що є "свої" лікарі, які посприяють в оформленні потрібної групи інвалідності близьким родичам. Її отримання стане підставою для уникнення мобілізаційного процесу.

Схему організував посадовець ДСНС, послуги оцінив у 8 тис. дол.

"До протиправної діяльності підозрюваний залучив брата, через якого передавалися кошти. Обох чоловіків затримали після передачі ухилянтом першої частини неправомірної вигоди - п'ять тисячі доларів США", - повідомив Офіс генерального прокурора.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Як повідомлялося, на Закарпатті затримали двох втікачів від мобілізації. Ухилянтів викрили прикордонники на КПП "Тиса" та "Чоп (Дружба)". Вони хотіли потрапити до Угорщини.

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