Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Посадовець ДСНС "допомагав" чоловікам виїхати за кордон: яка особливість схеми

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
225
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Посадовець ДСНС "допомагав" чоловікам виїхати за кордон: яка особливість схеми

В Кіровоградській області викрито схему втечі чоловіків за кордон. / Фото: Офіс генерального прокурора

"Послуги" він оцінив у вісім тисяч доларів.

В Кіровоградській області викрили схему втечі чоловіків призовного віку, яку організували посадовець ДСНС та один з його спільників.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

Слідство встановило, що підозрюваний організував схему ухилення військовозобов’язаних від мобілізації. Особливість схеми полягала у тому, що посадовець Держприкордонслужби "допомагав" оформити групу інвалідності на членів родини ухилянта.

Свої "послуги" "бізнесмен" оцінив у вісім тисяч доларів. За ці кошти посадовець обіцяв "вплинути вирішення питання". Також він переконував замовників у тому, що є "свої" лікарі, які посприяють в оформленні потрібної групи інвалідності близьким родичам. Її отримання стане підставою для уникнення мобілізаційного процесу.

Схему організував посадовець ДСНС, послуги оцінив у 8 тис. дол. / ©
Схему організував посадовець ДСНС, послуги оцінив у 8 тис. дол.

"До протиправної діяльності підозрюваний залучив брата, через якого передавалися кошти. Обох чоловіків затримали після передачі ухилянтом першої частини неправомірної вигоди - п'ять тисячі доларів США", - повідомив Офіс генерального прокурора.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Як повідомлялося, на Закарпатті затримали двох втікачів від мобілізації. Ухилянтів викрили прикордонники на КПП "Тиса" та "Чоп (Дружба)". Вони хотіли потрапити до Угорщини.

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
225
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація