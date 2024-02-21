Посадовець військової частини дозволив знайомій "служити" дистанційно і отримувати "бойові" — ДБР

Жінка була відсутня на службі майже 7 місяців, але отримувала грошове забезпечення.

Начальник фінансової служби однієї з військових частин, яка дислокується у Сумах, незаконно нарахував підлеглій майже 600 тисяч гривень. Жінка на службі не з’являлася, але платню отримувала.

Про це повідомили у середу, 21 лютого, в пресслужбі ДБР.

“Мешканка Сумської області у червні 2022 року вирішила укласти контракт з військовою частиною. Вона була знайома з начальником фінансової служби та домовилася з ним, що буде отримувати грошове забезпечення без відвідування служби”, - йдеться у повідомленні.

Як встановили слідчі, посадовець прикривав відсутність жінки на службі майже 7 місяців. За цей час вона незаконно отримала майже 600 тисяч гривень грошового забезпечення та “бойових”.

Працівники ДБР у взаємодії із СБУ завершили досудове розслідування стосовно начальника фінансової служби, якого обвинувачують у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки та пособництві в ухиленні від несення обов’язків військової служби шляхом іншого обману, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 409 КК України).

Посадовцю військової частини загрожує покарання — до 10 років позбавлення волі.

У межах кримінального провадження також подано цивільний позов до суду з метою відшкодування завданих збитків.

Нагадаємо, раніше начальник фінансово-економічної служби однієї з військових частин на Київщині вніс неправдиві відомості про нарахування 20 млн грн додаткової винагороди своїй дружині — старшому солдату цієї частини.

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