Операція СБУ / © СБУ

Служба безпеки України спільно з Нацполіцією та МЗС викрила чиновника, який організував масштабну схему «легалізації» громадян Російської Федерації на території Євросоюзу.

Про це йдеться на сторінці пресслужби СБУ.

Фігурантом справи виявився радник одного з департаментів Міністерства закордонних справ України. Оборудка діяла, коли чиновник обіймав посаду другого секретаря з консульських питань посольства України в одній з європейських держав.

Користуючись своїм службовим становищем та перебуванням у дипломатичній установі, чиновник приймав «замовлення» від громадян Росії, які бажали безперешкодно в’їхати до ЄС та вільно пересуватися в його межах.

За грошову винагороду, розмір якої не уточнюється, посадовець оформлював своїм клієнтам українське громадянство та вручав закордонний паспорт нашої держави. Для пошуку «клієнтів» він активно використовував мережу посередників, які діяли на території Євросоюзу та контактували з громадянами країни-агресорки.

Особливу тривогу викликає той факт, що схема діяла 2022 року, коли Україна зазнавала масованих ударів, а мільйони українців шукали притулку в ЄС.

Наразі Служба безпеки України проводить ретельну перевірку інформації щодо можливої причетності «легалізованих» росіян до розвідувально-підривної діяльності спецслужб РФ. По суті, чиновник МЗС міг сприяти проникненню потенційних російських агентів у Євросоюз під виглядом українських громадян.

Під час обшуків у фігуранта вилучено мобільний телефон, що містить докази його незаконної діяльності.

Чиновнику вже повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу. За вчинений злочин зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі.

