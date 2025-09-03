- Дата публікації
Посадовець пояснив, чому небезпечно стояти біля вікон під час роботи ППО
Стояти біля вікон чи виходити на вулицю під час збиття дронів небезпечно.
Міський голова Луцька Ігор Поліщук звернувся до мешканців із важливим застереженням щодо безпеки під час відбиття ворожих атак.
Про це він написав у соціальній мережі під час атаки російських дронів на Луцьк.
«Будь ласка, не стійте у вікнах й на вулиці, не спостерігайте, як мобільно-вогневі групи збивають ворожі БПЛА. Гільзи від крупнокаліберних кулеметів можуть на великій швидкості потрапити у вас і забрати ваше здоровʼя та життя», – написав він у соцмережах.
Посадовець наголосив: під час повітряної тривоги потрібно залишатися в укриттях та не наражати себе на додаткову небезпеку.
