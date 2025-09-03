Посадовець пояснив, чому небезпечно стояти біля вікон під час роботи ППО

ППО / © ТСН

Міський голова Луцька Ігор Поліщук звернувся до мешканців із важливим застереженням щодо безпеки під час відбиття ворожих атак.

Про це він написав у соціальній мережі під час атаки російських дронів на Луцьк.

«Будь ласка, не стійте у вікнах й на вулиці, не спостерігайте, як мобільно-вогневі групи збивають ворожі БПЛА. Гільзи від крупнокаліберних кулеметів можуть на великій швидкості потрапити у вас і забрати ваше здоровʼя та життя», – написав він у соцмережах.

Посадовець наголосив: під час повітряної тривоги потрібно залишатися в укриттях та не наражати себе на додаткову небезпеку.

