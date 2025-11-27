ТСН у соціальних мережах

Посадовець ТЦК на Прикарпатті побив військовозобов’язаного під час медогляду – прокуратура розглядає справу

Заступнику начальника територіального центру комплектування на Прикарпатті повідомлено про підозру за побиття військовозобов’язаного під час медичного огляду.

ТЦК

ТЦК / © ТСН

Івано-Франківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони повідомила про підозру заступнику начальника територіального центру комплектування (ТЦК), який жорстоко побив військовозобов’язаного під час медичного огляду.

Про це повідомляють в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, чоловіка разом із іншими громадянами направили до лікарні для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Коли він відмовився від флюорографії, підполковник умисно наніс йому щонайменше п’ять ударів у пахову область.

Внаслідок побиття потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, що потребували хірургічного видалення одного з органів (орхіектомія).

Посадовцю повідомлено про підозру за статтею 426-1 КК України (перевищення влади в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки). Суд за клопотанням прокурорів обрав підозрюваному запобіжний захід – арешт без права внесення застави.

Наразі перевіряється можливе залучення до протиправних дій інших осіб, зокрема правоохоронців.

Раніше повідомлялось, що чоловіка з Рівненщини, який проходить вакцинацію від сказу, затримали в ТЦК. Родичі та лікарі заявляють про зрив графіка щеплень і вимагають його завершити.

