Посадовець ТЦК на Прикарпатті побив військовозобов’язаного під час медогляду – прокуратура розглядає справу
Заступнику начальника територіального центру комплектування на Прикарпатті повідомлено про підозру за побиття військовозобов’язаного під час медичного огляду.
Івано-Франківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони повідомила про підозру заступнику начальника територіального центру комплектування (ТЦК), який жорстоко побив військовозобов’язаного під час медичного огляду.
Про це повідомляють в Офісі Генерального прокурора.
За даними слідства, чоловіка разом із іншими громадянами направили до лікарні для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Коли він відмовився від флюорографії, підполковник умисно наніс йому щонайменше п’ять ударів у пахову область.
Внаслідок побиття потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, що потребували хірургічного видалення одного з органів (орхіектомія).
Посадовцю повідомлено про підозру за статтею 426-1 КК України (перевищення влади в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки). Суд за клопотанням прокурорів обрав підозрюваному запобіжний захід – арешт без права внесення застави.
Наразі перевіряється можливе залучення до протиправних дій інших осіб, зокрема правоохоронців.
