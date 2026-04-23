Посадовець ТЦК несподівано пояснив вилучення телефонів у доправлених чоловіків

Доправлені до ТЦК та СП військовозобов’язані чоловіки повинні здати свої мобільні телефони, щоб не наражати на небезпеку будівлю військової установи.

Таке пояснення цим заходам обмеження зробив заступник начальника Харківського обласного ТЦК та СП Микола Шарий в інтерв’ю медіагрупі «Накипіло».

За його словами, вилучення телефонів відбувається для того, щоб місце розташування секретних об’єктів не стало відомим розвідці противника.

«Ми не можемо гарантувати, що громадянин, котрий має в руках мобільний телефон, не скине точку геолокації, і через 2-3 години по цьому місцю противник не завдасть удару», — заявив посадовець ТЦК.

Він додав, що ураження приміщення ТЦК призведе не тільки до зриву мобілізації, але й до людських жертв.

«Ми цього не хочемо допускати», — пояснив Шарий.

Водночас він запевнив, що більшості доправлених до ТЦК чоловіків дають можливість зв’язатися телефоном з рідними і повідомити, де вони перебувають.

Щоправда, за словами посадовця, здебільшого, коли до військкомату приїжджають родичі, військовозобов’язаний вже перебуває на проходженні ВЛК, яке може тривати «4-6 годин, якщо немає необхідності дообстеження».

Після цього, пояснив Шарий, військовозобов’язаного знову буде доправлено до ТЦК, де упродовж години будуть оформлені документи і його буде направлено до військової частини.

Нагадаємо, деякі українці після візиту до ТЦК продовжують залишатися у базах розшуку. У Нацполіції пояснили, з чим це може бути пов’язано.