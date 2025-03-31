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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Посадовці та правоохоронці отримували по 80 тисяч пенсії за підробленими документами: що відомо

За даними суднових матеріалів, державні службовці та правоохоронці, які мають фіктивну інвалідність, щомісяця отримували таким чином від 2 000 до 80 000 грн.

Автор публікації
Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Пенсія

Пенсія / © ТСН

Державні службовці та правоохоронці, які отримали від колишньої голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи фіктивний статус інвалідності, щомісяця отримували великі пенсії. В окремих випадках суми сягали 80 000 грн.

Про це свідчать матеріали суду. За ними, самі держслужбовці та правоохоронці знали, що використовують фіктивні документи.

«У ході досудового розслідування установлено, що зацікавлені державні службовці та правоохоронці, достовірно знаючи про неправдивість отриманих документів, використовують їх шляхом подачі до органів соціального захисту населення, з метою незаконного отримання пенсії по інвалідності за рахунок бюджетних коштів», — йдеться в матеріалах.

Водночас розмір цих пенсій коливався від незначних до величезних. За даними суднових матеріалів, державні службовці та правоохоронці, які мають фіктивну інвалідність, щомісяця отримували таким чином від 2 000 до 80 000 грн.

За попередніми даними, лише за 2023 рік із державного бюджету таким особам виплачено кошти у розмірі понад 20 млн грн. Що є «особливо великим розміром».

Нагадаємо, під час обшуків у трикімнатній квартирі родини керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи правоохоронці знайшли 5 млн 244 тис. дол., 300 тис. євро та понад 5 млн грн.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2143
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