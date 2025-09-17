Посадовці ВЛК переводили військових з бойових частин у тил: що відомо / © dbr.gov.ua

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили корупційну схему, організовану головою військово-лікарської комісії (ВЛК) на Дніпропетровщині та його колегою з Харківщини. Вони за гроші підробляли медичні висновки для військовослужбовців.

Про це повідомило Державне бюро розслідування.

За даними слідства, ці чиновники за хабарі визнавали бійців «обмежено придатними до служби», що дозволяло перевести їх з бойових частин до тилових — у ТЦК, військові навчальні заклади або підрозділи забезпечення. За свої «послуги» вони брали від 3 до 15 тисяч доларів, залежно від платоспроможності «клієнта».

Схема працювала так: членкиня ВЛК з Харкова знаходила клієнтів і передавала їхні документи своєму колезі — голові комісії, який був відряджений до Дніпропетровської області. Жінку затримали в Харкові під час отримання 3 тисяч доларів, а згодом — і її спільника.

Під час обшуків у них вилучили понад 20 тисяч доларів, підроблену печатку лікаря, медичні документи та інші докази. В помешканні керівника ВЛК також знайшли речовини, схожі на наркотичні.

Обом посадовцям повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Їм загрожує до 10 років ув’язнення. Триває розслідування, щоб встановити причетність до схеми інших осіб, зокрема працівників територіальних центрів комплектування.

Нагадаємо, Днями в соцмережах набув розголосу допис чинного військовослужбовця, який повідомив, що його знайомий начебто зіткнувся з шаленою корупцією з боку ТЦК.

У Сухопутних військах прокоментували інформацію про нібито корупцію і вимагання грошей з військовозобов’язаних на одному зі збірних пунктів Києва. Командир розвідувального взводу 28 бригади ЗСУ з ніком Ротан Кримський розповів, що у Києві просто піти додому з ТЦК для військовозобов’язаного коштує $30 000, направлення на конкретну військову частини, де хочеш служити ти, а не куди тебе відправляють з ТЦК — нібито $8 тисяч.