Посадовці втрачають інвалідності: скільки рішень МСЕК вже скасовано

У ДБР повідомили про скасування 800 рішень МСЕК про інвалідність для посадовців

Директор Держбюро розслідувань (ДБР) Олексій Сухачов заявив, що за результатами перевірок скасовано понад 800 рішень медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) щодо надання інвалідності посадовцям.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«За ініціативи ДБР за результатами перевірок вже скасовано понад 800 рішень МСЕК про призначення інвалідності правоохоронцям та працівникам держорганів», — сказав Сухачов.

Він додав, що зараз також перевіряються понад 70 державних органів та 2 тис. 630 медико-експертних справ посадовців.

«Вже розглянуто майже 2 тис. справ. З них понад 800 рішень скасовано як необґрунтовані, у понад 400 випадків змінено групу або термін інвалідності. Майже 100 посадовців викликано на дообстеження», — розповів директор ДБР.

Він нагадав, що перевірки проводяться у межах кримінального провадження та відповідно до рішення Ради нацбезпеки та оборони від 22 жовтня 2024 року, запровадженого в дію указом президента. Для цього створенаміжвідомча робоча група, до якої увійшли працівники ДБР, Міністерства охорони здоров’я та інших правоохоронних органів.

За словами Сухачова, зазвичай оформлення фіктивних інвалідностей відбувалися задля отримання відповідної пенсії та уникнення можливого призову на військову службу.

«Найбільша кількість посадовців, яким скасована інвалідність, — серед працівників Державної митної та податкової служб, прокуратури, правоохоронних органів», — сказав директор ДБР.

Нагадаємо, 2024 року МСЕК були скомпрометовані гучним корупційним скандалом, тому рішенням президента ці комісії були ліквідовані від 1 січня 2025 року. Замість МСЕК працюють експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи при кластерних та надкластерних закладах охорони здоров’я.

Зауважимо, у липні цього року генпрокурор України Руслан Кравченко заявив, що ті прокурори, які незаконно отримали інвалідність, будуть звільнені і відповідатимуть перед законом.