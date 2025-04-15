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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1481
Час на прочитання
1 хв

Посадовиця Міноборони поскаржилась, що її без попередження перевели у військо: "Спосіб розправи"

Військовослужбовиця стверджує, що її переведення сталося «без попередження» і «примусово».

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Шарлотта Хмельницька

Заступниця очільника Центру інформаційних ресурсів Міноборони Шарлотта Хмельницька / © із соцмереж

Заступниця очільника Центру інформаційних ресурсів Міноборони Шарлотта Хмельницька заявила, що її перевели з відомства до війська.

Про це йдеться у дописі Хмельницької на Facebook, де вона вказала, що відтепер служитиме офіцеркою резерву роти резерву.

Хмельницька показала hromadske цей наказ від 12 квітня з підписом головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. За її словами, до того в Міноборони прийшов наказ, щоб 30% перевели у війська.

Військовослужбовиця стверджує, що її переведення сталося «без попередження» і «примусово». У своєму дописі майорка загадала радника міністра оборони з питань комунікації Кирила Тимошенка і його команду, які буцімто «чистять» тих, хто «заважає на їхньому шляху».

«Очевидно, що була неугодна для когось. Прекрасний спосіб розправи», сказала нам колишня посадовиця Міноборони. Як стверджує Хмельницька, Тимошенко «з командою» керує усіма кадровими питаннями сфери комунікацій МОУ.

Водночас майорка наголосила, що готова повертатися до війська. «Мене з військ забрали в Міноборони для проведення реформи військових медіа і комунікацій. Наші бачення з нинішнім радником з комунікацій явно розходяться», — зазначила Хмельницька.

У Міноборони заяву військовослужбовиці наразі не коментували.

Нагадаємо, в застосунку "Армія+" працює функція подавання рапорту на зміну місця служби. Процес дуже зручний і займає лише близько 15 хвилин.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1481
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