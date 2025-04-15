Посадовиця Міноборони поскаржилась, що її без попередження перевели у військо: "Спосіб розправи"

Заступниця очільника Центру інформаційних ресурсів Міноборони Шарлотта Хмельницька / © із соцмереж

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Заступниця очільника Центру інформаційних ресурсів Міноборони Шарлотта Хмельницька заявила, що її перевели з відомства до війська.

Про це йдеться у дописі Хмельницької на Facebook, де вона вказала, що відтепер служитиме офіцеркою резерву роти резерву.

Хмельницька показала hromadske цей наказ від 12 квітня з підписом головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. За її словами, до того в Міноборони прийшов наказ, щоб 30% перевели у війська.

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Військовослужбовиця стверджує, що її переведення сталося «без попередження» і «примусово». У своєму дописі майорка загадала радника міністра оборони з питань комунікації Кирила Тимошенка і його команду, які буцімто «чистять» тих, хто «заважає на їхньому шляху».

«Очевидно, що була неугодна для когось. Прекрасний спосіб розправи», — сказала нам колишня посадовиця Міноборони. Як стверджує Хмельницька, Тимошенко «з командою» керує усіма кадровими питаннями сфери комунікацій МОУ.

Водночас майорка наголосила, що готова повертатися до війська. «Мене з військ забрали в Міноборони для проведення реформи військових медіа і комунікацій. Наші бачення з нинішнім радником з комунікацій явно розходяться», — зазначила Хмельницька.

У Міноборони заяву військовослужбовиці наразі не коментували.

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