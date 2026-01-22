Посадовицю ТЦК на Вінниччині підозрюють у вимаганні хабаря у матері загиблого воїна / © Офіс Генерального прокурора

На Вінниччині викрили працівницю Тульчинського ТЦК, яка вимагала гроші у матері загиблого солдата. За даними слідства, жінка обіцяла допомогти матері отримати державну виплату за смерть сина, але за свої «послуги» попросила хабар.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Як встановило розслідування під керівництвом Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, співпраця фігурантки з потерпілою розпочалася ще у квітні 2023 року. Тоді представниця ТЦК запропонувала жінці «допомогу» в оформленні документів на виплату, запевняючи, що має вплив на колег, які приймають відповідні рішення.

«У грудні 2023 року, після призначення виплати, підозрювана зажадала 5 тис. доларів за свій „вплив“. Жінка переказала 190 тис. грн на банківський рахунок, після чого кошти були зняті готівкою через різні банкомати», — зазначили у прокуратурі.

Наразі жінці повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 369-2 — зловживання впливом;

ч. 1 ст. 209 — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Суд уже відсторонив підозрювану від виконання посадових обов’язків та обрав їй запобіжний захід. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, у Тернопільській області розгорівся скандал через побиття військового-добровольця групою молодиків. У ТЦК почали перевірку особи, яка представилася підполковником і замість допомоги потерпілому висувала йому претензії.

Раніше ми писали, що заступника очільника Рівненського ОТЦК та СП викрили на корупційній схемі.