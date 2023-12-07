Посаду можна обрати самому: як в Україні організували мобілізацію через портали з пошуку роботи

В Україні запровадили мобілізаційне ноу-хау. Тепер військових набирають на посади через портали з пошуку роботи.

На платформах працевлаштування в Україні активно зростає кількість військових вакансій. Таким чином українці можуть самі подати запит на посаду, яку бажають у війську.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Наталія Калмикова в інтерв'ю для NV.

"Зараз на LobbyX (платформа з працевлаштування та рекрутингова агенція - ред.) близько 700 вакансій, але це означає насправді, що можливість долучитися має набагато більша кількість людей. Тому що вакансія може бути розміщена одна, але вона за собою може мати кілька однотипних посад", - каже вона.

За словами Наталії Калмикової, минулого тижня з підрозділами почала роботу ще одна компанія — Work.ua. Там вже є близько 400 вакансій абсолютно різного спрямування, пов’язаних із службою у війську.

"Ми плануємо продовжувати, розширювати пул організацій, з якими ми співпрацюємо. І, власне, найближчими днями ми очікуємо підписання таких договорів про волонтерську допомогу з іншими платформами. В нас перша буде Robota.ua. Щодо інших компаній якраз стадія юридичних формальностей. Насправді, я дуже рада тому, як компанії, що спеціалізуються на працевлаштуванні, активно долучаються до цього процесу", - зауважила заступниця міністра.

Калмикова додала, що, попитом користуються абсолютно різні вакансії — і ті, що пов’язані з робітничими суміжними фахами, і ті, що стосуються сфери інформатизації, і штурмовики також. Наприклад, платформа LobbyX отримала вже понад 6 тис. відгуків на вакансії з того моменту, як було підписано меморандум. Це втричі більше, ніж було до того.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України шукає розвідника. Така вакансія з’явилася в Мережі на сайті організації Lobby X. Кандидатові обіцяють кваліфіковану підготовку в навчальному центрі та зарплату від 70 до 140 тисяч гривень. Сайт ТСН.ua розпитав у ГУР, чи багато охочих стати розвідником та які критерії відбору кандидатів.

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