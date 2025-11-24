Міністри енергетики та юстиції: Зеленський повідомив, хто узгодить кандидатури

Зеленський повідомив про підбір кандидатів на дві міністерські посади / © Володимир Зеленський

Реклама

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко щодо заповнення вакантних посад у Кабінеті Міністрів.

Про це глава держави повідомив у своєму дописі.

За словами Зеленського, під час зустрічі вони обговорили підбір кандидатів на посади міністра енергетики та міністра юстиції, які наразі залишаються відкритими.

Реклама

Президент зазначив, що до узгодження кандидатур буде залучена і парламентська більшість.

«Домовилися, що прем’єр-міністерка разом із депутатами фракції більшості узгодить кандидатури на посади міністрів. Саме так це обговорювалося на зустрічі з фракцією, що відбулася минулого тижня», — підкреслив він.

Імена можливих претендентів наразі не розголошуються.

Нагадаємо, 19 листопада Верховна Рада звільнила Германа Галущенка з посади міністра юстиції, який фігурує у справі «Мідас».

Реклама

Також 315 депутатів підтримали звільнення міністерки енергетики Світлани Гринчук, яка також фігурує в розслідуванні НАБУ й САП. Напередодні Гринчук подала заяву про відставку.

Виконання обов’язків міністра юстиції України тимчасово покладено на заступницю голови Мін’юсту з питань європейської інтеграції Людмилу Сугак. А виконуючим обов’язки міністра енергетики замість Світлани Гринчук призначено першого заступника міністра Артема Некрасова.