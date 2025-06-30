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Одеситка перетворила 89-річну матір на "жебрачку": садила до крісла колісного, приковувала ланцюгом і змушувала просити гроші
Одеситка експлуатувала літню матір, змушуючи жебракувати, та намагалася підкупити поліцейського.
В Одесі затримали 58-річну жінку, яка підозрюється в експлуатації своєї 89-річної матері. Вона змушувала її жебракувати. Жінці загрожує до восьми років позбавлення волі.
Про це повідомили у ГУ Національної поліції в Одеській області.
За даними поліції, одеситка використовувала похилий вік і безпорадний стан своєї матері. Вона вивозила стареньку на візку в людні місця, де змушувала її просити милостиню. Щоб переконатися, що літня жінка не покине «робоче» місце і викличе більше співчуття, донька навіть придбала колісне крісло для людей з інвалідністю і приковувала його ланцюгом до стовпа. Зароблені таким чином кошти жінка повністю забирала собі, витрачаючи їх на власні потреби та «організацію» злочинної діяльності.
Протиправні дії виявив дільничний офіцер поліції. Коли він попередив жінку про відповідальність, та намагалася «відкупитися», запропонувавши поліцейському 15 тисяч гривень. Офіцер повідомив про спробу підкупу своєму керівництву, після чого розпочалося документування злочинних дій. Жінку затримали одразу після передавання хабара, який вилучили як речовий доказ.
Суд та подальша доля потерпілої
Наразі затриманій оголошено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 149 (торгівля людьми) та ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). За ці злочини передбачено покарання до восьми років позбавлення волі.
Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Слідство триває під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.
89-річну матір, яка потребує постійного догляду, помістили до медичного закладу. Вирішується питання щодо її подальшого місця проживання.
Нагадаємо, 35-річна мешканка Сумської області намагалася продати свою новонароджену доньку за 30 тисяч доларів США. Слідчі вже завершили розслідування, справу скеровано до суду.