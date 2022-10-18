"Пощастило, виграли джекпот": на Харківщині ЗСУ взяли в полон "мобіків", які встигли повоювати 2 дні (відео)

На Харківщині ЗСУ взяли в полон двох "свіжемобілізованих" росіян.

У Харківській області двом російським воякам пощастило. Вони потрапили в руки ЗСУ і тим самим врятували свої життя.

Відео з "мобіками" з Росії українські захисники виклали в Мережі.

"Пощастило, виграли джекпот. 2 дні тут – і вже у нас", – прокоментував український боєць на відео.

Окупанти пробули на фронті всього два дні. Їх перекинули до України в межах "часткової" мобілізації. Один з полонених з Липецька, інший - з Рязані.

Завдяки тому, що обидва вояки здалися в полон, вони живими повернуться додому - їх обміняють на українських захисників.

"Повезло, виграли джекпот: два дня тут - і уже у нас"



Два чмобика из Рязани и Липецка попали в плен всего через два дня пребывания на фронте.

А это значит - будут жить и вернутся домой, к семьям по обмену. pic.twitter.com/JJLlzKYVrd — Харьков даст пи@ды рашистам! (@kharkiv_warnews) October 17, 2022

Зауважимо, що Україна дотримується міжнародних конвенцій щодо поводження з військовополоненими. Здатися в полон, можна зателефонувати за номерами: +38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84. Також створено чатбот "Хочу жить" (https://t.me/spasisebyabot), де приймаються звернення від військовослужбовців РФ.

Якщо чат-бот з якихось причин не працює, то російські військовослужбовці можуть звернутися до СБУ.

Нагадаємо, що на Херсонщині підрозділ окупантів здався в полон. Перед цим російські вояки застрелили командира, бо той репетував і ставав їм на заваді.

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