"Пощипає морозом": синоптикиня поділилася прогнозом на 25 січня

25 січня вдень на території України температура повітря коливатиметься від 3 морозу до 3 тепла.

Найближчої ночі, з 24-го на 25 січня, в Україні очікується морозна погода: від – 2-6 градусів, на сході та північному сході – 7-12 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталя Діденко.

Завтра, 25 січня, вдень на території України температура повітря коливатиметься від 3 морозу до 3 тепла. Опади малоймовірні.

"Найближчої ночі пощипає морозом. Через морози стане слизькіше, місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, не надокучливий, невеликий, хіба в Приазов'ї ще рвучкий", – зазначила Діденко.

Погода у Києві

У Києві вночі, з 24-го на 25 січня температура повітря сягатиме -5-7 градусів морозу, вдень у середу – до -2 градусів морозу. На дорогах слизько. Опадів у столиці завтра, 25 січня, не прогнозується.

Фото: meteopost.com

Раніше повідомлялося, що цього тижня до України повертаються морози, але сильних опадів не буде.

Проте приблизно 3 лютого в усій країні пройдуть сильні снігопади та хуртовини, каже народний синоптик Станіслав Щедрін.

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