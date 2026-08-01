Посеред дня дрон РФ влетів у багатоповерхівку у великому обласному центрі (відео)

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Посеред дня у суботу, 1 серпня, безпілотник пробив житловий будинок в Одесі. В обласному центрі вже кілька годин лунають сирени.

Що відомо про атаку на Одесу, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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В Одеському районі ще о 08:55 було оголошено повітряну тривогу.

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Очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак підтвердив атаку на місто.

«Є влучання в житловий будинок», — повідомив чиновник.

Очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер додав, що БпЛА влучив у багатоповерховий житловий будинок в центрі обласного центру.

«На місці працюють усі екстрені служби. Інформація щодо постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється», — наголосив він.

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