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Посеред дня дрон РФ влетів у багатоповерхівку у великому обласному центрі (відео)
Посеред дня у суботу, 1 серпня, безпілотник пробив житловий будинок в Одесі. В обласному центрі вже кілька годин лунають сирени.
Що відомо про атаку на Одесу, читайте у матеріалі ТСН.ua.
В Одеському районі ще о 08:55 було оголошено повітряну тривогу.
Очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак підтвердив атаку на місто.
«Є влучання в житловий будинок», — повідомив чиновник.
Очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер додав, що БпЛА влучив у багатоповерховий житловий будинок в центрі обласного центру.
«На місці працюють усі екстрені служби. Інформація щодо постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється», — наголосив він.