Посеред дня дрони долетіли до заходу України: де зараз небезпека (мапа)

Повітряна

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Від ранку суботи, 7 листопада, у різних регіонах України оголошували повітряну тривогу через загрозу дронів. Посеред дня безпілотники долетіли аж до західних областей.

Що відомо про небезпеку станом на зараз — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Після нічного комбінованого удару БпЛА і ракетами — росіяни запустили хвилю дронів. Вдень загроза поширилася на низку центральних і західних областей.

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Зокрема, за даними Повітряних сил, реактивний безпілотник із Одещини рухався в напрямку півдня Вінниччини. Також БпЛА зафіксували на півдні Хмельницької обалсті — він летів на північ, а дрон із Вінницької області прямував до Сокирян на Буковині.

Крім того, реактивні безпілотники рухалися на Київ із півночі та перебували на півночі Київщини курсом на столицю. Зокрема, військові попереджали про загрозу для Нивок і масиву Відрадного.

Мапа тривог станом на 15:26 суботи, 7 листопада.

Як повідомлялося, посеред дня у Києві сталися вибухи. О 14:03 оголосили тривогу «жовтого» рівня. Повітряні сили попереджали про рух реактивного БпЛА в напрямку столиці.

Нагадаємо, 7 листопада Росія завдала масованого удару по Україні, зокрема, росіяни запустили балістичні «Циркони». Серед 172 запущених безпілотників — 137 були реактивними.

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Зокрема, РФ вдарила по підстанціях, що з’єднують Київ із двома АЕС — Хмельницькою і Рівненською. Пошкодження енергетичної інфраструктури стались також у Рівненській, Вінницькій, Житомирській, Харківській і Дніпропетровській областях.

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