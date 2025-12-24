- Дата публікації
Посеред дня РФ атакувала енергетику одного з обласних центрів: тисячі людей без світла
Вдень 24 грудня російська армія атакувала безпілотниками енергетичну інфраструктуру в Чернігові. Тисячі людей залишилися без електроенергії.
Про це повідомили у міській раді та в “Чернігівобленерго”.
“Стосовно вибуху, який чернігівці могли чути близько 14:00 24 грудня, — під атакою енергетична інфраструктура”, - йдеться у повідомленні мерії.
Своєю чергою, енергетики внаслідок обстрілу пошкоджено важливий енергооб'єкт у Чернігівському районі. Знеструмлено десятки тисяч абонентів.
“Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт”, - наголосили в обленерго.
Новина доповнюється