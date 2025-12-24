ТСН у соціальних мережах

83
1 хв

Посеред дня РФ атакувала енергетику одного з обласних центрів: тисячі людей без світла

Олена Капнік
Лічильник світла.

Лічильник світла. / © УНІАН

Вдень 24 грудня російська армія атакувала безпілотниками енергетичну інфраструктуру в Чернігові. Тисячі людей залишилися без електроенергії.

Про це повідомили у міській раді та в “Чернігівобленерго”.

“Стосовно вибуху, який чернігівці могли чути близько 14:00 24 грудня, — під атакою енергетична інфраструктура”, - йдеться у повідомленні мерії.

Своєю чергою, енергетики внаслідок обстрілу пошкоджено важливий енергооб'єкт у Чернігівському районі. Знеструмлено десятки тисяч абонентів.

“Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт”, - наголосили в обленерго.

Новина доповнюється
