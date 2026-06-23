Посеред дня РФ вдарила балістичними ракетами: після вибухів сталися влучання, є жертви - усі деталі

Вибух. / © Associated Press

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Вдень 23 червня російська армія завдала балістичного ракетного удару по Україні. Є «прильоти».

Що відомо про атаку, читайте у матеріалі ТСН.ua.

О 10:55 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму, а потім — про пуски балістики у напрямку Одеської області і Кривого Рогу на Дніпропетровщині.

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Атака на Кривий Ріг

Після 11:00 Кривий Ріг сколихнули вибухи. Керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул заявив про атаку.

«Кривий Ріг — вибухи. Ракетна атака балістикою», — наголосив він.

Пізніше очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа додав, що росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Станом на 11:29 інформація про постраждалих уточняється.



«Пошкоджена промислова інфраструктура», — повідомив чиновник.

Що відомо про жертв

За даними ОВА, щонайменше одна людина загинула через російську атаку. Окрім того, троє травмованих. Їм надають необхідну меддопомогу.

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Нагадаємо, зранку Запоріжжя сколихнули вибухи. РФ атакувала у місті приватну стоянку. Зайнялися автомобілів на території стоянки. Одна людина отримала травми.

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