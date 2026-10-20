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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Посеред дня РФ вдарила по торговому центру у місті на заході — перші деталі (фото)

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Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Посеред дня РФ вдарила по торговому центру у місті на заході — перші деталі (фото)

© Associated Press

Вдень 20 жовтня російська армія атакувала торговий центр у Рівненській області. Є поранені.

Що відомо про наслідки атаки — читайте на сайті ТСН.ua.

Рівненська область від ранку майже безперервно перебуває під атакою російських реактивних БпЛА. О 13:19 закінчилася повітряна тривога, яка тривала понад дві години, у Дубенському, Вараському, Рівненському і Дубенському районах.

Удар по ТЦ — що відомо

Керівник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль повідомив, що у регіоні було атаковано торговий центр. За попередньою інформацією, троє людей отримали травми.

Внаслідок атаки виникла сильна пожежа. Влада закликає людей бути обережними.

«Продукти горіння активно поширюються, тому закликаю жителів навколишніх будинків позакривати вікна», — наголосив чиновник.

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