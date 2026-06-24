Оцет — один із тих продуктів, які є майже в кожній кухні. Його додають у салати, маринади, соуси та навіть використовують у побуті. Але попри свою простоту, у багатьох виникає питання: де і як правильно зберігати оцет, щоб він не втрачав свої властивості?