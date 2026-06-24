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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
116
Час на прочитання
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Посеред дня РФ вдарила по центру міста: під атакою опинився кінотеатр — перші деталі (фото, відео)

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Посеред дня РФ вдарила по центру міста: під атакою опинився кінотеатр — перші деталі (фото, відео)

© Associated Press

Сьогодні посеред дня армія РФ атакувала безпілотниками Конотоп у Сумській області. «Прильоти» сталися просто у центрі міста.

Про це повідомив міський голова Артем Семеніхін.

У Конотопському районі об 11:33 було оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА. Місцева влада повідомляла про дрони. У місті сталися вибухи.

Атака на Конотоп

«Кінотеатр. Просто центр. Поряд діти. Всередині могли бути люди», — наголосив Семеніхін.

Телеграм-канал “Konotop today” пише про те, що атака сталася у момент, коли діти гралися біля фонтану поруч з кінотеатром.

Фото: Konotop today

Фото: Konotop today

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Дата публікації
Кількість переглядів
116
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