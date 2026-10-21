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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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754
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Посеред дня РФ здійснила серію ударів по великому обласному центру: у місті перебої зі світлом — подробиці

Жителі Дніпра повідомляють про перебої з електропостачанням, які розпочалися після вибухів.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Вибухи.

Вибухи. / © Getty Images

У середу вдень, 21 жовтня, Дніпро сколихнула серія потужних вибухів. Обласний центр під атакою «Бандеролів». «Приліт» — в об’єкт критичної інфраструктури.

Що відомо про російську атаку та її наслідки читайте у матеріалі ТСН.ua.

У Дніпровському районі о 13:09 було оголошено повітряну тривогу червоного рівня. Військові попереджали про «Бандеролі», які летіли на обласний центр з різних напрямків. У місті, пишуть місцеві медіа, сталось близько десяти вибухів. Виникла пожежа, а небо затягнуло димом.

Атака на Дніпро — що відомо

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив, що РФ атакувала місто. Наразі інформації про потерпілих немає.

«Ворог атакував об’єкт критичної інфраструктури у Дніпрі», — наголосив чиновник, але деталей не уточнив.

Водночас видання «Суспільне» і місцеві ресурси пишуть, що жителі Дніпра повідомляють про перебої з електропостачанням, які розпочалися після вибухів.

Нагадаємо, від ранку РФ атакувала реактивними безпілотниками Україну. У Києві сталось кілька вибухів. За даними місцевої влади, «приліт» стався у висотку на Святошино. Загинуло щонайменше двоє мешканців.

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