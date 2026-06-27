Посеред дня РФ вдарила по житловому секторі в обласному центрі: є "приліт" - перші деталі

Вибух. / © Getty Images

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У суботу, 27 червня, російська армія атакувала Суми. В обласному центрі сталися вибухи, є влучання.

Що відомо про удар по Сумах, читайте у ТСН.ua.

Зауважимо, у Сумському районі ще о 20:42 оголосили повітряну тривогу. Увечері і протягом ночі у місті час від часу лунали вибухи. Знову гучно було вже зранку — після 09:00.

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Атака на Суми — що відомо

Керівник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко повідомив, що наразі невідомо, чим саме окупанти атакували Суми. Наразі інформація щодо постраждалих уточняється.

«У Сумах внаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання невстановлених боєприпасів у житловому секторі Зарічного та Ковпаківського районів», — наголосив чиновник.

Окрім того, внаслідок атаки БпЛА відбулося влучання по відкритій ділянці місцевості у приватному секторі Ковпаківського району. Пошкоджено дах та фасад будинку, скління вікон, автівку.

Секретар Сумської міської ради Артем Кобзар додав, що було зафіксовано влучання поблизу багатоквартирного будинку в Зарічному районі.

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За даними «Суспільного», близько 10 людей зазнали поранень. Серед них є діти. У багатоповерхівці вибито понад 150 вікон.

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